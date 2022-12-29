Від сплати яких податків і зборів звільняються юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпунктів 1, 3, 4 та 5 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (ПКУ) юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

податку на прибуток підприємств, окрім випадків, передбачених другим і третім абзацами підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ;

податку на додану вартість з операцій із постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується, зокрема, платниками єдиного податку четвертої групи;

податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються, зокрема, платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товарного виробництва;

рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

Поряд із цим, другим та третім абзацами підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ визначено, що суб’єкти господарювання — юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 ПКУ. При цьому платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при виплаті доходів, визначених четвертим-шостим абзацами підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Суб’єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку, визначеному статтею 39 прим.2 та розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Згідно з пунктом 297.2 статті 297 ПКУ нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 статті 297 ПКУ, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені ПКУ.

При ввезенні товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

Платник єдиного податку виконує передбачені ПКУ функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (пункт 297.3 статті 297 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області