Відображення у звітності працівників, призваних під час мобілізації на військову службу

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (із розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку-фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Згідно з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, згідно з якими за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України від 20 грудня 1991 року за номером 2011-ХІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» із змінами та доповненнями.

Статтею 163 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відсотків, визначену у статті 167 ПКУ та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку, середня заробітна плата, нарахована та виплачена роботодавцем за рахунок власних джерел працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, зазначається в додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку за ознакою доходу «101».

Водночас пунктом 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року за номером 286, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за номером 1442/11722, встановлено, що в облікову кількість штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Враховуючи сказане, у рядку 04 «Працювало за трудовими договорами» (контрактами) (ознака 101)» додатка 4ДФ до Розрахунку проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 101.

При цьому у вказаному рядку відображається кількість працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних сил України, яким на строк збереження місця роботи і посади, нараховуються та виплачуються виплати у вигляді середнього заробітку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області