Взяття на облік підприємців, які переселилися з тимчасово окупованих територій та проживають в інших областях

Відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Взяття на облік фізичних осіб-підприємців у контрольних органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (пункт 65.1 статті 65 ПКУ).

Згідно з пунктом 66.3 статті 66 ПКУ, у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контрольний орган, в якому на обліку перебуває платник податків (адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контрольними органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контрольному органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Відповідно для фізичних осіб-підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території внаслідок збройної агресії російської федерації сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік в контрольному органі за новим місцезнаходженням.

При отриманні з ЄДР даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов’язану зі зміною адміністративного району, контрольний орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до ЄДР відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів центрального контрольного органу.

Також відповідно до пункту 63.13 статті 63 ПКУ з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює на єдиному державному реєстраційному вебпорталі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та власному офіційному вебсайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

Особливості переведення платників податків, у разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків із території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві, взяття на облік таких платників податків за основним місцем обліку визначено пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1127 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за номером 1453/26230. У такому випадку контрольні органи за новим місцезнаходженням здійснюють взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з ЄДР.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області