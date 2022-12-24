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Звільнення від сплати єдиного податку діє до скасування воєнного стану

24.12.202224.12.2022Автор Богдан Дікальчук
Звільнення від сплати єдиного податку діє до скасування воєнного стану

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, підрозділ 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим пунктом 9. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно із першим абзацом підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп, мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався (другий абзац підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області