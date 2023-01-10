Чи може адвокатське бюро належати до третьої групи єдиного податку?

Адвокатська діяльність регулюється Законом України від 5 липня 2012 року за номером 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту (частина перша статті 14 згаданого Закону). Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту (частина перша статті 15 цього Закону).

Пунктом 291.3 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ.

Згідно з першим і другим абзацами підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені у пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

Відповідно до пункту 291.4 статті 291 ПКУ суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на окремі групи платників єдиного податку.

До третьої групи платників єдиного податку, зокрема, належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (підпункт 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ).

Нормами пункту 291.5 статті 291 ПКУ визначено види діяльності, що не дають права суб’єктам господарювання бути платниками єдиного податку першої-третьої груп. На юридичну особу — адвокатське бюро чи об’єднання норми пункту 291.5 статті 291 ПКУ не поширюються.

Враховуючи сказане, адвокатське бюро чи об’єднання як юридична особа може обрати або перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за умови відповідності вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області