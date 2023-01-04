До уваги платників єдиного податку першої та другої груп

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ), статтею 295 якої врегульовані порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 295.1 статті 295 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контрольними органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Згідно з пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу ХIV ПКУ застосовуються з урахуванням визначених ПКУ особливостей, зокрема, відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ установлено, що фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався (другий абзац підпункту 9.1 пункту9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Податківці також зазначили, що надане платникам єдиного податку першої та другої груп право не сплачувати у період із першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України єдиний податок може бути використане не всіма платниками єдиного податку або використане частково (за окремі місяці).

Разом із тим, фізичні особи — платники єдиного податку першої та другої груп, які скористалися наданим ПКУ правом не сплачувати єдиний податок за період із першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, після припинення або скасування воєнного стану на території України не повинні будуть сплачувати єдиний податок, який згідно з пунктом 295.1 статті 295 ПКУ повинен був сплачуватися ними щомісячно починаючи з 20 квітня 2022 року.

Отже, з урахуванням норм ПКУ фізичні особи — платники єдиного податку першої і другої груп, які не сплачували єдиний податок під час воєнного стану відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, у податковій декларації платника єдиного податку (у разі виникнення обов’язку щодо подання податкової декларації платника єдиного податку) відображають відсутність щомісячних авансових внесків єдиного податку за відповідний податковий (звітний) період.

Подана платником єдиного податку першої або другої групи податкова декларація платника єдиного податку або інша форма волевиявлення платника в частині використання ним права не сплачувати єдиний податок у період із першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України в індивідуальному порядку (на рівні територіального органу ДПС) можуть бути підставами для внесення відповідних змін до його інтегрованої картки платника, яка відображає стан розрахунків з місцевим бюджетом по єдиному податку з фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області