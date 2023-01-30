Двоє — на п’єдесталі

Нещодавно в Ужгороді відбувся чемпіонат України з боротьби серед молодих атлетів віком до 23-х років. Свою майстерність продемонстрували представники греко-римського стилю, вільної і жіночої боротьби.

Зокрема, у турнірі з греко-римської боротьби взяли участь 127 атлетів із багатьох куточків нашої держави. Серед них — і вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби міської ради та обласної школи вищої спортивної майстерності. І двом із них вистачило майстерності, аби піднятися на п’єдестал пошани. Мова про студентів Західноукраїнського національного університету Едуарда Стрільчука та Антона Перенчука.

Першому з них не було рівних у ваговій категорії до 55 кілограмів. Натомість інший удостоївся відзнак за завойоване друге місце серед атлетів, чия вага не перевищує 63 кілограми.

На фото: щасливі лауреати разом зі своїми наставниками Володимиром ЛУЧАНКОМ і Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж