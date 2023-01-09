Компенсація витрат судового збору та державного мита: дохід юридичної особи — платника єдиного податку

Відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України (ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системи оподаткування.

Статтею 292 ПКУ визначено перелік доходів та їх склад для юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи.

Дохід визначається на підстав даних спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат, з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 ПКУ.

Дохід обліковується згідно з національним положенням (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Разом із цим пунктом 292.15 статті 292 ПКУ встановлено, що дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду, за будь-які попередні (звітні) періоди не враховується лише при визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку (тобто до складу доходу, який зазначається в розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування) за та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді.

Враховуючи сказане, якщо юридична особа — платник єдиного податку отримує суму коштів як компенсацію (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, то така сума, визначена згідно з бухгалтерським обліком як дохід, має включатися до об’єкта оподаткування єдиним податком у податковому (звітному) періоді, у якому така сума отримана.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області