Упродовж 2022 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 470,5 мільйона гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з 2021 роком надходження платежу зросли на 83 мільйони або ж на 21 відсоток. Додатково до бюджету надійшло 20,3 мільйона гривень військового збору, адже сплата перевищила очікування на 4,5 відсотка. Лише торік у грудні наші краяни сплатили 55,3 мільйона гривень «патріотичного» платежу.

Податківці нагадали, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області