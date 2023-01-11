Упродовж 2022 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини171,9 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 115,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Приріст до очікуваних надходжень склав 11,6 мільйона. Натомість жителі області перерахували за нерухомість протягом 2022 року понад 56 мільйонів гривень цього платежу.

Податківці також нагадали про те, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області