На соціальні гарантії

Суб’єкти господарювання Тернопільщини торік сплатили майже 6,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Керівник податкового відомства також додав, що порівняно з січнем-груднем 2021 року сплата зросла на 32 відсотки або ж на 1,6 мільярда гривень.

Лише у грудні наші краяни спрямували до бюджету 716 мільйонів гривень єдиного внеску, що на 165,5 мільйона більше, ніж торік.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний. А із січня 2023 року це — 1474 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області