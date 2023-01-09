Особливості заповнення з нового року графи 3.1 податкової накладної

Із першого січня 2023 року почали застосовуватися коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), затверджені Законом України від 19 жовтня 2022 року за номером 2697-IX «Про Митний тариф України». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року) зазнали змін порівняно з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), чинними до 31 грудня 2022 року (включно), наказом Державної митної служби України від 23 листопада 2022 року за номером 513, який набуває чинності із першого січня 2023 року, затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2017 року до УКТ ЗЕД версії 2022 року.

Починаючи з першого січня 2023 року, при здійсненні операцій із постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 31 грудня 2022 року (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

при здійсненні операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з першого січня 2023 року, у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), що визначений у митному тарифі України, встановленому Законом за номером 2697;

при здійсненні операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 31 грудня 2022 року (включно), так і, починаючи з першого січня 2023 року, а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами товару згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

в одному — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), придбаного на митній території України/ввезеного на митну територію України до 31 грудня 2022 року (включно);

у другому — код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року), придбаного на митній території України/ввезеного на митну територію України, починаючи з першого січня 2023 року.

Якщо, починаючи з першого січня 2023 року, відбувається зміна кількості або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), вказаний у податковій накладній, що коригується.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області