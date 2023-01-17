Підтримка фінансової безпеки та обороноздатності держави

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. До випадків, за яких платники податку — фізичні особи зобов’язані самостійно обчислити суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації, встановлених розділом IV Податкового кодексу України (ПКУ), належать:

— отримання окремих видів доходів від податкових агентів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (підпункт 168.1.3 пункту 168.1 статті 168 ПКУ) — суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо;

— отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів) — підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 ПКУ (спадщина, подарунки, від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій із продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках, передбачених ПКУ тощо);

— отримання іноземних доходів (підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 ПКУ);

— при отриманні доходів від підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — статті 177 ПКУ);

— при отриманні доходів від проведення незалежної професійної діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність (стаття 178 ПКУ);

— набуття статусу резидента України іноземцем (підпункт 170.10.4 пункту 170.10 статті 170 ПКУ). Такі особи мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи.

При цьому декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» — «Податкова декларація про майновий стан і доходи». Скористатися зазначеним сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Податківці також звернули увагу на те, що із першого січня 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 червня 2022 року за 593/37929.

Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

Отже, громадяни, фізичні особи-підприємці (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами 2022 року з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року за номером 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» подають податкову декларацію до першого травня 2023 року (включно).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області