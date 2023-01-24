Підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи на 2023 рік за наявності податкового боргу

Згідно з підпунктом 291.51 43 пункту 291.51 статті 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, які станом на перше січня базового (звітного) року мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Водночас зазначена норма з урахуванням судової практики може бути застосована у разі набуття статусу платника єдиного податку, а не у випадку його підтвердження.

Враховуючи сказане, якщо суб’єкт господарювання у 2022 році перебував у статусі платника єдиного податку четвертої групи, наявність у нього станом на перше січня 2023 року податкового боргу не є підставою для відмови у підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи на 2023 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області