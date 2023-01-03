Розмір мінімальної заробітної плати впливає на основні податкові показники 2023 року

Із першого січня 2023 року відповідно до статей 7 та 8 Закону України від 3 листопада 2022 року за номером 2710-ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік» установлено місячні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 2684 гривні та мінімальної заробітної плати — 6700 гривень. Про це повідомили в головному управління ДПС у Тернопільській області.

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ) граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої-третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Отже, у 2023 році розмір доходу для фізичних осіб — платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми для:

першої групи платників єдиного податку — 1118900 гривень;

другої групи платників єдиного податку — 5587800 гривень;

третьої групи платників єдиного податку — 7818900 гривень.

Згідно з пунктом 293.1 статті 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року (прожитковий мінімум), другої групи— у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (мінімальна заробітна плата).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

— для першої групи платників єдиного податку — не більше десятьох відсотків розміру прожиткового мінімуму;

— для другої групи платників єдиного податку — не більше двадцяти відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, максимальний місячний розмір єдиного податку у 2023 році для ФОП — платників єдиного податку першої групи становить 268,40 гривні, для платників єдиного податку другої групи — 1340,0 гривень.

Відповідно до підпункту 293.3 статті 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

При цьому слід враховувати, що згідно з пунктом 293.4 статті 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої груп (ФОП) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області