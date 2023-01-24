Скористалися правом на податкову знижку

Упродовж 2022 року своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 4887 громадян Тернопільської області. Задля отримання податкової знижки вони задекларували 91,2 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів Тернопільщини є витрати на навчання. Так, понад 73 відсотки декларантів (3570 осіб) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання на суму 72,7 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 1239-ти декларантам, оплата допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей — ще 38-ми, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 29-м нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформували п’ятеро громадян. Ще шестеро осіб задекларували витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 16,43 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 14,42 мільйона або 89 відсотків декларанти вже отримали.

Податківці також нагадали, що право на податкову знижку на наступні роки не переноситься. Тож для отримання податкової знижки за наслідками 2022 року потрібно подати декларацію до 31 грудня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області