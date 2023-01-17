Сплата екологічного податку на Тернопільщині

Упродовж 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів 23,38 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з січнем-груднем 2021 року надходження зросли на 7,7 мільйона.

Екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Платники екологічного податку складають податкові декларації та подають їх до контрольних органів упродовж сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. А податок вони сплачують упродовж десятьох календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, зокрема: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області