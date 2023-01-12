Списання безнадійного податкового боргу під час воєнного стану

Відповідно до пункту 101.1 статті 101 Податкового кодексу України (ПКУ) списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2022 року за номером 220.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ згаданого порядку, безнадійним податковим боргом є:

податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута, — станом на дату набрання законної сили ухвалою суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (у разі банкрутства боржника — юридичної особи) або ухвалою суду про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність (у разі банкрутства боржника — фізичної особи); про це йдеться у підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ порядку;

податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, — станом на дату набрання законної сили відповідним рішенням суду (підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, — станом на дату підписання акта опису спадкового майна за умови отримання інформації про підписання такого акта відповідно до чинного законодавства (підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку, — станом на дату отримання інформації на запит органу ДПС за даними відповідних органів (підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений пунктом 102.4 статті 102 глави 9 розділу ІІ ПКУ, — станом на дату прийняття рішення керівником (його заступником або уповноваженою особою) територіального органу ДПС (підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), — станом на дату, що настає за граничним строком сплати грошових зобов’язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Такий факт форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини, виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами (підпункт 6 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг платника податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, — станом на дату припинення державної реєстрації платника податків, зазначену у відповідному повідомленні державного реєстратора (підпункт 7 пункту 2 розділу ІІ порядку);

податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, — станом на дату прийняття відповідного рішення (підпункт 8 пункту 2 розділу ІІ порядку).

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ порядку у разі якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ порядку у випадках, передбачених підпунктами 1—5, 7, 8 пункту 2 розділу II порядку, за результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівник (його заступник або уповноважена особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком до порядку.

Пунктом 2 розділу IІІ порядку визначено, що у випадку передбаченому підпунктом 6 пункту 2 розділу II порядку платник податків звертається до територіального органу ДПС з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.

До заяви обов’язково додається сертифікат.

За результатами розгляду документів, наданих платником податків, керівник (його заступник або уповноважена особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком до порядку.

Структурний підрозділ територіального органу ДПС, до функцій якого належить списання безнадійного податкового боргу, здійснює таке списання щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем кварталу.

Слід зазначити, що на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ.

Водночас згідно з пунктом 102.9 статті 102 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім випадків, передбачених ПКУ.

Відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім визначених підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ випадків, зокрема, строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків — суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статтями 59—60, 87—101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 ПКУ.

Враховуючи сказане, з 18 березня 2020 року (у тому числі у період воєнного стану) податковими органами визнається безнадійним та списується податковий борг, строк давності (1095 днів) щодо якого минув до 17 березня 2020 року включно. Списання за іншими підставами здійснюється згідно з відповідними положеннями порядку.

Також згідно зі статтею 97 ПКУ безнадійним вважається борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Порядок списання такого податкового боргу визначено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством» зі змінами та доповненнями.

Списання безнадійного податкового боргу здійснюється за результатами розгляду документів наданих платником податків, в якому такий платник перебуває за основним/неосновним місцем обліку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області