Тернопільські податківці виграли у судах справи на 188,5 мільйона гривень

Упродовж минулого року судові органи розглянули 638 справ, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення ГУ ДПС в області, на користь податкового відомства винесено 375 рішень на суму 188,5 мільйона гривень.

Водночас суб’єкти господарювання виграли 263 справи на суму 82,7 мільйона гривень.

За позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 40 справ на суму 131,5 мільйона гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1151 справа на суму 944,2 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області