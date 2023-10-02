…На користь держави

Із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1007 справ на суму 977,7 мільйона гривень. Розглянуто 366 справ на суму 540,5 мільйона, з яких на користь ГУ ДПС області — 228 справ (у тому числі немайнові спори) на суму 112,3 мільйона, на користь платників податків — 138 справ на суму 428,2 мільйона гривень.

Із загальної кількості справ, що у звітному періоді перебували (перебувають) на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становлять справи за позовами платників податків до органів ГУ ДПС у Тернопільській області про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень — 203 справи на суму 634,4 мільйона гривень. Відтак розглянуто 86 таких справ на суму 452,5 мільйона гривень, з них 37 справ на користь органів ГУ ДПС області на суму 25,8 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області