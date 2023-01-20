Торік свої доходи задекларували понад десять тисяч земляків

Упродовж 2022 року свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів виконали 10624 жителі Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із загальної кількості декларацій 5737 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 4887 — тими, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. Загалом декларанти заявили про отримання 846,3 мільйона гривень доходу.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 40,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 6,6 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини або дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна. Так, громадяни подали 1353 декларації про отримання спадщини та 571-ну — про дарування та продаж рухомого чи нерухомого майна. Вони заявили про отримання відповідно 170 мільйонів та 34,4 мільйона гривень доходів.

Про отримання доходів від здачі в найм майна на суму 10,7 мільйона гривень інформували 219 жителів краю. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 300 осіб на суму 35,5 мільйона гривень.

Ще 258 декларантів повідомили про отримання 180,5 мільйона гривень іноземних доходів. Найбільшу суму податку на доходи фізичних осіб (18,3 мільйона гривень) визначили саме громадяни, які отримували іноземні доходи.

Серед найбільших до сплати сум податку на доходи фізичних осіб визначили також:

— громадяни, які отримали подарунки та спадщину — 8,4 мільйона гривень;

— громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності — 6,4 мільйона гривень;

— громадяни, які отримали доходи від інвестицій — 3,3 мільйона гривень.

Податківці також нагадали, що деклараційна кампанія стартувала із початку січня 2023 року. Відтак громадяни, які у 2022 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до першого травня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області