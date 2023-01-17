Ювілейний форум студентів

Другий тиждень тривають старти ювілейної тридцятої Всесвітньої зимової універсіади. Форум студентів-спортсменів проходить в американському Лейк-Плесіді з 11 по 22 січня цього року.

У змаганнях під егідою Міжнародної федерації університетського спорту (FISU) беруть участь атлети віком від вісімнадцяти до 25-ти років із більш як шести сотень університетів понад п’ятдесяти країн світу. Вони мають визначити володарів 86-ти комплектів нагород у дванадцяти видах спорту — найбільше в історії зимових універсіад.

Честь студентської збірної України захищає 61 спортсмен, який продемонструє свою майстерність у вісьмох видах — біатлоні, гірськолижному спорті, лижному двоєборстві, лижних гонках, сноубордингу, фігурному катанні, хокеї і шорт-треку.

Серед них — і наші земляки з Кременця, які змагаються у лижному двоєборстві. Одному з них, студенту Львівського державного університету фізичної культури Дмитрові Мазурчуку всього 6,3 секунди не вистачило для того, аби завоювати медаль у першій із дисциплін, в якій атлети після стрибків на лижах із трампліна змагалися у лижних перегонах на десять кілометрів. Стрибнувши із трампліна на 89,5 метра, наш земляк на біговому відрізку зумів відіграти у конкурентів кілька позицій. Однак до п’єдесталу пошани трохи не дотягнув, розмістившись у підсумковому протоколі на п’ятій позиції.

А відразу за ним фінішував студент Кременцької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Т. Шевченка Віталій Гребенюк. Нарешті, ще один студент останнього вишу Олександр Шумбарець посів чотирнадцяте місце. Переміг же двоєборець з Японії. «Срібло» завоював господар стартів, «бронзу» — спортсмен із Фінляндії.

Згадані кременецькі двоєборці тренуються під керівництвом Миколи Козлова. У Всесвітній зимовій універсіаді, до речі, мав узяти участь і тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин. Однак хвороба завадила йому це зробити.

На фото: кременецькі двоєборці у Лейк-Плесіді.

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