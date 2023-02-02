Активно використовують електронні сервіси

Протягом січня цього року працівники сектору реєстрації користувачів головного управління ДПС України, що діє у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ, видали 1504 відкриті ключі електронного цифрового підпису. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. До того ж наявність цифрового підпису відкриває його власнику можливості електронного кабінету: від подання звітності, заяв — до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо.

Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122.

Варто нагадати, що термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено. Таку постанову ухвалив уряд на період воєнного стану в Україні.

Зазвичай термін дії підпису обмежений — від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав ключі електронного підпису.

В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзв’язку забезпечили безперебійне функціонування системи надання е-послуг. Надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно формують користувачам новий електронний підпис. Тож користувачі можуть продовжувати ним користуватися і підписувати документи онлайн.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області