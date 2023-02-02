Частину коштів можна повернути завдяки податковій знижці

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Його фахівці нагадали, що платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:

— понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (ПКУ);

— якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (окрім електронних розрахункових документів) надаються разом із декларацією;

— отримання доходу у вигляді заробітної плати або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ (крім випадку, визначеного п. п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 164 ПКУ). При включенні до податкової знижки витрат, передбачених п. п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, податкова знижка не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу:

– якщо резидент має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролmyий орган і має про це відмітку у паспорті;

– використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Так, декларація подається до 31 грудня року, наступного за звітним.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області