Чи користуватиметься юридична особа пільгами зі сплати земельного податку при наданні в оренду ділянки

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України (ПКУ) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють, зокрема пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пільги із земельного податку для юридичних осіб також визначені статтею 282 ПКУ.

Згідно з пунктом 284.3 статті 284 ПКУ якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Якщо в оренду іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування надаються земельні ділянки, то у такому разі на бюджеті установи — орендодавців поширюється норма пункту 284.3 статті 284 ПКУ, тобто земельний податок сплачується ними на загальних підставах/

При наданні в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин) — пункт 287.7 статті 287 ПКУ).

При цьому податківці зазначили, що плата за землю сплачується власниками або користувачами земельних ділянок на підставі правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки. Отже, у разі надання в оренду будівель (споруд) або їх частин без надання в оренду земельної ділянки, на якій такі об’єкти нерухомого майна розташовані, зміна платника плати за землю не відбувається.

Отже, юридичні особи, які користуються пільгами із земельного податку, та надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, земельний податок за площі, надані в оренду, сплачують на загальних підставах з дати укладення договору оренди земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області