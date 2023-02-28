Хороша репетиція перед всеукраїнськими змаганнями

Останніх зимових вихідних у Львові визначилися лауреати вже одинадцятого меморіалу з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, колишнього чемпіона світу та Європи серед юніорів та володаря Кубка світу Ігоря Первачука. Свою майстерність продемонстрували близько трьох сотень юнаків і дівчат двох вікових груп — до п’ятнадцяти років і не старших двадцяти — із багатьох областей нашої держави.

Серед тих, хто сперечався за нагороди, і два десятки наших земляків із Тернополя, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця і Теребовлі. За підсумками баталій молодших трьом із них удалося піднятися на п’єдестал пошани. Переможницею у ваговій категорії до 36 кілограмів стала Мартіна Модна із Вишнівця. Ще один мешканець цього містечка Іван Максимчук завоював «срібло» серед на два кілограми старших юнаків. А відзнак за третє місце у ваговій категорії до 62 кілограмів удостоївся Назар Комаровський з ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Не можна не згадати також й Олега Рися. У тій же ваговій категорії, що і його земляк Іван Максимчук, зупинився за крок від нагород, посівши п’яте місце.

Не залишилися без медалей і тернопільські юніори. Для представників старшої вікової групи турнір, до речі, став хорошою репетицією перед чемпіонатом України. Друге ж «золото» до скарбнички збірної краю поклав Артем Тісногуз із Борщева (до 57 кг). Натомість права піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани удостоїлися Олександр Завінський із Теребовлі (до 70 кг) і Сергій Подолянюк (до 79 кг) із КДЮСШ №1.

Борців із Тернопільщини готували до змагань Петро та Євген Королі, Іван Лозинський, Олег Борисевич, Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Валерій Рибін, Володимир Перхалюк, Руслан Антонюк і Сергій Недокіс.

В, ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж