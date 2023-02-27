Ліцензію видають не пізніше десятьох календарних днів

Відповідно до статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на провадження одного із зазначених у згаданому Законі видів діяльності протягом визначеного строку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Частиною дванадцятою статті 15 цього Закону встановлено, що ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п’ять років уповноваженими Кабінетом міністрів України органами виконавчої влади оптової торгівлі, а за відсутності місць оптової торгівлі — за місцезнаходженням суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше десятьох календарних днів із дня одержання зазначених у Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області