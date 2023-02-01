Нюанси подання звітності при щорічному декларуванні

Із першого січня 2023 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 червня 2022 року за номером 593/37929. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці також нагадали, що декларація про майновий стан і доходи подається відповідно до статті 179 Податкового кодексу України (ПКУ).

Строки подання декларації:

фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — до першого травня року, наступного за звітним;

громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації до першого травня року, наступного за звітним;

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (пункти 49,20 статті 49 ПКУ).

Ще одна важлива інформація. За умови якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за статтею 13 ПКУ, то згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до контрольного органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається до 3 травня 2023 року (граничний термін подання декларації).

Фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності протягом двадцяти 20 календарних днів місяця, наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період із дня наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, — не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду;

фізичні особи, у яких є право на податкову знижку — до 31 грудня (включно) року, наступного за звітним.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області