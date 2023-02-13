Підприємцям Тернопільщини відшкодували ПДВ

У січні цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 192 мільйони гривень податку на додану вартість. Цю цифру фахівці головного управління ДПС в області озвучили з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів.

Для порівняння, у січні 2022 року сума відшкодування становила 79 мільйонів гривень.

Загалом же протягом січня цього року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 79 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 145 мільйонів гривень.

За підсумками проведених податковими органами області перевірок цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 500 тисяч гривень.

На початок лютого загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 389 мільйонів гривень, оскільки 373 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області