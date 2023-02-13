Половина перших місць — за господарями

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня у Тернопільській КДЮСШ з греко-римської боротьби тривали баталії відкритого юнацького чемпіонату Файного міста із цього виду єдиноборств. Окрім господарів, за нагороди сперечалися юнаки 2008—2009 років народження з Болехова Івано-Франківської, Костополя і Рівного іншої сусідньої області.

Принципові сутички 13-15 літніх атлетів завершилися перемогою господарів у чотирьох із вісьмох вагових категорій. На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Богдан Бендіна, Ігор Андрейчин, Олександр Лабек і Владислав Кротюк.

Відзнак за друге місце удостоєні Юрій Мельник, Лев Шаталов, Владислав Рафальський, Віталій Городиловський і Сергій Конопліцький. А «бронзу» завоювали Олег Олійник, Максим Лотоцький і Сергій Ломницький.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка і Сергія Вар’яна.

Тренерсько-викладацький склад КДЮСШ із греко-римської боротьби Тернопільської міської ради щиро вдячний своїм колегам з Болехова, Костополя і Рівного за приїзд та участь у змаганнях їхніх підопічних.

На фото: юні тернопільські борці разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото організаторів