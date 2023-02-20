Скористалися правом на податкову знижку

Протягом січня цього року 577 жителів області подали податкову декларацію про отримані доходи. Це на 260 громадян більше, ніж торік у січні.

Із загальної кількості декларацій 397 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 180 — особами, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які зобов’язані задекларувати свої доходи, становить 32,6 мільйона гривень. У січні 2022 року ця сума становила 16,8 мільйона гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 2,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 300 тисяч гривень військового збору.

Найчастіше співвітчизники декларували доходи за договорами спадщини чи дарування. Такі доходи у розмірі 19 мільйонів гривень задекларували 75 громадян. Ще 29 громадян отримали 600 тисяч гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна, а 18 громадян задекларували 500 тисяч грн доходів від здачі в найм майна.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб (1,9 мільйона гривень) задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину. Ще 400 тисяч гривень мають сплатити громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, 30,3 тисячі гривень — громадяни, які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна, 33,1 тисячі — громадяни, що здавали в оренду рухоме чи нерухоме майно, 8,3 тисячі — громадяни, які отримували інвестиційні доходи та 2,9 тисячі гривень — громадяни, які отримували іноземні доходи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області