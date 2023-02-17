Торішні показники січня перевищені більш ніж у два з половиною рази

У січні цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України понад 19,4 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Це перевищило торішні надходження січня більш ніж у 2,5 рази, або ж на 12,2 мільйона гривень.

При цьому до державного бюджету перераховано 17,6 мільйона гривень, а до бюджетів територіальних громад — майже 1,9 мільйона.

І з початку 2023 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 1,8 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Фахівці головного управління ДПС в області також нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області