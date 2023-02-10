За переваги наших земляків

Упродовж двох днів у Кременці тривали юнацькі чемпіонати України зі стрибків на лижах із трампліна та лижного двоєборства. Талановиті молоді атлети із Тернопільської та Івано-Франківської областей продемонстрували свою майстерність у лижних перегонах і стрибках із тридцяти- та сорокаметрового трамплінів.

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які захищали честь нашого краю, порадували своїх наставників непоганими результатами. Навіть попри те, що погодні умови не надто сприяли проведенню стартів.

Уже перший змагальний день, коли визначалися лауреати командної суперечки, завершився перемогою наших земляків як у стрибках, так і в лижному двоєборстві. У першій із цих дисциплін не було рівних дуету у складі Андрія Павлішина та Олександра Струмінського. А відзнак за третє місце виявилися гідними Сергій Вілівчук і Данило Рудак. Натомість баталії дівчат принесли чемпіонський титул Олені Цибульській.

Аналогічна ситуація трапилася і в лижному двоєборстві. На вищу сходинку п’єдесталу пошани зійшли Ігор Стрільчук, Станіслав Євдокимов, Данило Рудак та Олександр Струмінський. Третю ж позицію спільними зусиллями забронювали за собою Тарас Кисорець, Олексій Струмінський, Андрій Павлішин і Сергій Вілівчук. І, звісно, Олена Цибульська відзначилася перемогою і у двоєборстві.

Переживши позитивні емоції після командних баталій, наступного дня наші земляки розпочали боротьбу в особистих змаганнях. На стрибковому трампліні більшої потужності, на якому змагалися юнаки 2009—2010 років народження, чемпіоном став Андрій Павлішин, бронзовим призером — Олександр Струмінський. Вистачало азарту і під час боротьби юнаків 2011 року народження та молодших, які демонстрували польоти з 30-метрового трампліна. Чемпіонський титул дістався Станіславові Євдокимову, срібна медаль — Ігореві Стрільчуку.

А вже неодноразово згадана Олена Цибульська удостоєна відзнак за перше місце серед дівчат 2010 року народження та молодших, підкріпивши їх ще й «бронзою» у віковій групі 2008—2009 років народження за стрибки з 40-метрового трампліна.

Індивідуальне ж суперництво юнаків у лижному двоєборстві старшої вікової групи дозволило завоювати срібну медаль Данилові Рудаку, бронзову — Андрієві Павлішину. Натомість у молодшій переміг Ігор Стрільчук, «срібло» завоював Станіслав Євдокимов.

Нарешті змагання молодших лижних двоєборок засвідчили перевагу знову ж таки Олени Цибульської, а третє місце виборола Софія Євдокимова. Останню ж свою нагороду на цих змаганнях, срібну, Олена Цибульська завоювала у суперечці старших дівчат 2008—2009 років народження.

Кременецькі стрибуни на лижах із трампліна і лижні двоєборці займаються під керівництвом Ярослава Карпця, Василя Стрільчука, Василя Нікіфорука, Олександра Точинського, Мар’яни Придатко і Валерія Морозова.

Відразу після всеукраїнських змагань у Кременці наші земляки вирушили до Ворохти Івано-Франківської області, де сперечатимуться за нагороди юніорських чемпіонатів зі стрибків на лижах із трампліна та лижного двоєборства.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж