Заповнення декларації платника єдиного податку-підприємця при виправленні помилок із податкового зобов’язання

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено статтею 50 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управління ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПКУ визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (із змінами).

Декларація може подаватися платником єдиного податку (першої-третьої групи) як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації).

При поданні звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітної (звітної нової) уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється. При цьому, у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.

При поданні уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа — платник єдиного податку, залежно від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

виправлені податкові зобов’язання з єдиного податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08—14);

суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з єдиного податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5 відсотків від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15—20).

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа-підприємець — платник єдиного податку, залежно від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється, в розділі V декларації (рядки 08—14);

суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з єдиного податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі трьох відсотків від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15—20).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області