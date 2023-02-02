Запроваджено новий інтерфейс вебпорталу ДПС

ДПС продовжує цифровізацію та розвиток сучасних електронних сервісів для платників податків. Діджиталізація, яка триває в нашій країні, та можливість отримання послуг у смартфоні стала не тільки зручною, але й звичною у нашому сьогоденні.

Саме тому ДПС не залишається осторонь таких процесів та працює над подальшим вдосконаленням. У ДПС активно працюють над трансформацією та спрощенням процедур адміністрування податків, автоматизації процесів обліку та контролю, що дозволить легко та просто сплачувати податки.

Одним із таких кроків стало впровадження нової версії вебпорталу ДПС. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до інформації, необхідної платникам для виконання податкових зобовʼязань.

Інтерфейс вебпорталу побудовано на принципах простоти, логічності та доступності для усіх верств населення, включаючи людей із вадами зору. Портал оптимізовано для використання на смартфонах та планшетах, поширення контенту в соціальних мережах. Також доступна англомовна версія вебпорталу.

Завдяки покращеному пошуковому модулю вебпорталу користувачі зможуть швидко знайти необхідну інформацію. Також додано можливість підписатись на новини ДПС.

Оновлений вебпортал наразі працює в тестовому режимі. Пропозиції та зауваження щодо роботи сайту надсилайте на адресу: web_admin@tax.gov.ua.

Проєкт реалізовано за підтримки EU4PFM.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області