Змагання богатирів у класичному жимі лежачи

Нещодавно визначилися лауреати відкритого чемпіонату Тернополя з класичного жиму штанги лежачи. За нагороди змагалася понад сотня богатирів — юнаки з дівчатами двох вікових груп, юніори, а також старші за сорок років ветерани.

Вони захищали честь Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, спортивних клубів з обласного центру «Олімп», «Побержим», «Текстильник», «Алігатор», «Сатурн», кременецького «Пушкаржим», чортківського «Спортлайфу», микулинецького «Микулин», однойменного з назвою свого населеного пункту клубу «Ласківці», Чортківської міської КДЮСШ та Балаклійської ДЮСШ із Харківщини.

За підсумками суперечки наймолодших гідними чемпіонського титулу виявилися Максим Гацьо, Віктор Матвєєв, Вадим Джус, Артур Гордій, Станіслав Трачук, Ярослав Мазур, Неля Ядчишин, Регіна Фурсенко та Юлія Чайка.

Не менш азартними, без сумніву, були і баталії старших юнаків. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани піднялися Іван Свіріда, Роман Чумакевич, Максим Прокопів, Віктор Наконечний, Олександр Лисий, Владислав Жулавський, Степан Фуг та Артем Король.

А юніорська першість засвідчила перевагу Богдана Тхора, Владислава Мазурика, Владислава Солоденка, Арсена Гоцуляка, Володимира Буска, Антонія Ковальського, Назара Гулкевича Емілії Татарин і Дарини Мостової.

Не могла, звісно ж, не порадувати й активна участь ветеранів. Серед них переможцями у своїх вагових категоріях стали Володимир Скалько, Дмитро Кобзар, Роман Власюк, Андрій Толстий, Роман Паламар, Степан Мацишин та автор цих рядків. Із призовими ж місцями привітаймо Степана Козубського, Віталія Яценика, Олександра Середу, Миколу Бурого, Володимира Дзюбу, Андрія Заводовича, Андрія Грошка та Юрія Охоцького.

Богатирів Тернопільщини готували до змагань Ігор та Анастасія Лисі, Андрій Злочовський, Сергій Точинський, Ігор Тимофтей, Ігор Пасєка, Іван Ядчишин, Степан Онищук, Богдан Гайдамаха, Андрій Грошко, Сергій Крамар і Денис Каланджій. Лауреатів нагородили дипломами і медалями управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради.

Змагання стали відбірковими до чемпіонату України з класичного жиму штанги лежачи, запланованого на весну цього року.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото із соціальних мереж: після завершення змагань ветеранів.