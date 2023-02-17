Зимові старти прихильників «королеви спорту»

Манеж Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка впродовж двох днів наприкінці минулого тижня став ареною баталій юнацького чемпіонату області з легкої атлетики. За нагороди сперечалися представники двох вікових груп — 2008—2009 років народження та 2010-го і молодших.

У зимових стартах, організованих Федерацією легкої атлетики Тернопільської області, взяли участь понад півтори сотні прихильників «королеви спорту» з десятьох збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю та Озернянської територіальної громади.

Очільник обласної громадської спортивної організації краю Валерій Єднак повідомив, що у суперечці старших найшвидшими у спринті на 60 метрів стали Владислав Лука з обласної ДЮСШ із літніх видів спорту і Вероніка Василик із Тернопільської ОДЮСШ. Біг на 600 метрів засвідчив перевагу Анатолія Соляника із Зборова і Марти Рижової із згаданої вже ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У стрибкових дисциплінах свої фаворити. У довжину далі за інших приземлилися Арсен Стефанів із Бережан і Мар’яна Тесленкова із Тернопільської ОДЮСШ. А серед висотниць не було рівних Катерині Ладиці з ОДЮСШ із літніх видів спорту. Натомість у секторі для штовхання ядра знову порадували свого досвідченого наставника Івана Чубу його підопічні Олександр Касіян і Софія Стрілецька. Нарешті, у спортивній ходьбі на 1000 метрів першою дісталася фінішу Софія Ронталюк із Тернопільської ОДЮСШ.

А за підсумками змагань у молодшій віковій групі заслуговують на відзнаку спринтери Артем Цимбалістий із Тернопільської ОДЮСШ та Єва Овод з ОДЮСШ із літніх видів спорту, бігуни на 300 метрів Олексій Блохін з Озерної та Ольга Цвігун із Зборова, стрибуни у довжину Назар Загородній із Бережан і знову ж таки Єва Овод, штовхальники ядра із Бучача Павло Хоміцький та Аліна Шпак і прихильники спортивної ходьби з ОДЮСШ із літніх видів спорту Павло Мартинюк та Іванна Голуб.

За сприяння у проведенні змагань і придбання нагородної атрибутики обласна федерація вдячна управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА.

На фото: нагорода переможцю з рук Валерія ЄДНАКА.

Фото організаторів