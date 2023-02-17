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Зимові старти прихильників «королеви спорту»

17.02.202317.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Зимові старти прихильників «королеви спорту»

Манеж Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка впродовж двох днів наприкінці минулого тижня став ареною баталій юнацького чемпіонату області з легкої атлетики. За нагороди сперечалися представники двох вікових груп — 2008—2009 років народження та 2010-го і молодших.

У зимових стартах, організованих Федерацією легкої атлетики Тернопільської області, взяли участь понад півтори сотні прихильників «королеви спорту» з десятьох збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю та Озернянської територіальної громади.

Очільник обласної громадської спортивної організації краю Валерій Єднак повідомив, що у суперечці старших найшвидшими у спринті на 60 метрів стали Владислав Лука з обласної ДЮСШ із літніх видів спорту і Вероніка Василик із Тернопільської ОДЮСШ. Біг на 600 метрів засвідчив перевагу Анатолія Соляника із Зборова і Марти Рижової із згаданої вже ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У стрибкових дисциплінах свої фаворити. У довжину далі за інших приземлилися Арсен Стефанів із Бережан і Мар’яна Тесленкова із Тернопільської ОДЮСШ. А серед висотниць не було рівних Катерині Ладиці з ОДЮСШ із літніх видів спорту. Натомість у секторі для штовхання ядра знову порадували свого досвідченого наставника Івана Чубу його підопічні Олександр Касіян і Софія Стрілецька. Нарешті, у спортивній ходьбі на 1000 метрів першою дісталася фінішу Софія Ронталюк із Тернопільської ОДЮСШ.

А за підсумками змагань у молодшій віковій групі заслуговують на відзнаку спринтери Артем Цимбалістий із Тернопільської ОДЮСШ та Єва Овод з ОДЮСШ із літніх видів спорту, бігуни на 300 метрів Олексій Блохін з Озерної та Ольга Цвігун із Зборова, стрибуни у довжину Назар Загородній із Бережан і знову ж таки Єва Овод, штовхальники ядра із Бучача Павло Хоміцький та Аліна Шпак і прихильники спортивної ходьби з ОДЮСШ із літніх видів спорту Павло Мартинюк та Іванна Голуб.

За сприяння у проведенні змагань і придбання нагородної атрибутики обласна федерація вдячна управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА.

На фото: нагорода переможцю з рук Валерія ЄДНАКА.

Фото організаторів