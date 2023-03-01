Активно використовують електронні сервіси

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А всі можливості електронного кабінету: від подання звітності, заяв — до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо громадянам надає наявність у них цифрового підпису.

Так, лише протягом січня-лютого цього року працівники сектору реєстрації користувачів головного управління ДПС України, що діє у ЦОПі Тернопільської ДПІ, видали 3457 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Податківці нагадали, що послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області