Ідентифікатор форми документа для подання в електронному вигляді декларації про майновий стан і доходи

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб податкової декларації про майновий стан і доходи встановлений статтею 179 Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з пунктом 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб – до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 ПКУ).

Відповідно до пункту 179.7 статті 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143).

Для підготовки та направлення електронної звітності ДПС забезпечило платникам можливість використовувати інформаційно-комунікаційну систему «Електронний кабінет». Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС та Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (https://tax.gov.ua/ele…/spetsializovane-klientske-program/).

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів/Реєстр електронних форм податкових документів (перелік сервісних запитів) для фізичних осіб розміщено електронну форму «Податкова декларація про майновий стан і доходи» за ідентифікатором F0100213.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області