На рівних із господарями

Як наша газета нещодавно повідомляла, у Кременці стали відомі лауреати чемпіонатів України з лижного двоєборства у різних вікових групах. На завершення сезону 2022—2023 років у Ворохті Івано-Франківської області також були розіграні нагороди чемпіонатів України зі стрибків на лижах із трампліна.

Змагання стрибунів, на думку фахівців Тернопільського державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту, запам’ятаються передусім далекими польотами на 75-метровому і 90-метровому трамплінах. Неодноразово протягом змагального дня атлети «перелітали» рекордні позначки, встановлюючи насамперед для себе нові орієнтири.

Успішно склався чемпіонат і для стрибунів із Тернопільщини. Кременецькі атлети намагалися ні в чому не поступатися звичним до ворохтянських трамплінів господарям. Скажімо, на меншому з них за потужністю друге місце завоювала Тетяна Пилипчук. Бронзовими ж призерами стали Дмитро Мазурчук і Дарина Ільчук.

Не менш успішно виступили кременецькі спортсмени і на 90-метровому трампліні. Титулами віцечемпіонів увінчані Дмитро Мазурчук і Тетяна Пилипчук. А «бронзи» удостоєна Дарина Ільчук.

Другою стала перша команда з Тернопільщини і під час змішаних командних змагань із 75-метрового трампліна. Наші земляки Віталій Гребенюк, Андрій Пилипчук, Дмитро Мазурчук і Тетяна Пилипчук поступилися першістю лише квартету господарів. А відзнаки за третє місце з повним правом заслужили стрибуни з другої команди Тернопільщини Руслан Шуманський, Олександр Шумбарець, Іван Пилипчук і Дарина Ільчук.

Нарешті, у командних змаганнях із 90-метрового трампліна кременецьким стрибунам таки вдалося випередити господарів. Чемпіонський титул завоювали Андрій Пелешок, Віталій Гребенюк, Андрій Пилипчук і Дмитро Мазурчук. А другий квартет із Тернопільщини у складі Павла Ящура, Іллі Чеболди, Руслана Шуманського та Івана Пилипчука завоював «бронзу».

Вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту є Ілля Чеболда, Назар Чернух, Павло Ящур і Дарина Ільчук. У Тернопільському державному центрі олімпійської підготовки із зимових видів спорту займаються Руслан Шуманський, Тетяна Пилипчук, Віталій Гребенюк та Іван Пилипчук. Натомість в обласній ШВСМ підвищують свою майстерність Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Андрій Пилипчук та Андрій Пелешок.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

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