Змішаною командою — другі

Нещодавно у Ворохті Івано-Франківської області відбувся ряд всеукраїнських змагань стрибунів на лижах із трампліна. Серед тих, хто порадував своїх наставників успішним виступом, і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту.

Для прикладу, під час визначення лауреатів «Юнацького кубка Федерації лижного спорту України» серед юнаків 2012 року народження та молодших усі три призові місця дісталися саме нашим землякам. Переміг на 30-метровому трампліні Костянтин Фендич. Другим став Олексій Струмінський, третім — Андрій Дубчак. Натомість суперечка дівчат 2011 року народження та молодших завершилася тріумфом Олени Цибульської. А відзнак за третє місце удостоєна Злата Токарська.

Та найбільший інтерес фахівців та експертів цього зимового виду спорту, без сумніву, викликав чемпіонат України, під час якого свою майстерність продемонстрували 22 стрибуни. Трійку лауреатів очікувано склали господарі 90-метрового трампліну з Ворохти. Чемпіоном зі стрибками на 82 і 74,5 метра очікувано став Віталій Калініченко, який цього разу зумів довести свою перевагу над принциповим конкурентом, іншим учасником етапів Кубка світу Євгеном Марусяком. А «бронза» дісталася Миколі Смику.

У суперечці ж змішаних команд дві збірні Івано-Франківської області завоювали перше і третє місця. Друге ж забронювали за собою стрибуни із збірної Тернопільської області, за яку змагалися Тетяна та Іван Пилипчуки, Пало Ящур та Андрій Пелешок.

На фото: під час нагородження лауреатів юнацького кубка.

Фото із соціальних мереж