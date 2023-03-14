Щедрий медальний урожай

Упродовж двох днів у туристичному комплексі «Буковель» тривали старти чемпіонату України з фристайлу. Нагороди у могулі і парному могулі розіграли юніори з юніорками та юнаки з дівчатами.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці тернопільської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрим». Чотирьом із них — Аліні Гресі, Арсенові Дорошу, Софії Боднарук і Матвієві Мигалю вистачило майстерності, аби за підсумками суперечки в своїх дисциплінах піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. «Срібла» удостоїлися Дмитро Перець, Олена Заяць, Матвій Олендер, Соломія Кравчук, Юрій Денчик, Дар’я Подолянчук, Вікторія Водовіз та Аліна Стойко. А відзнаки за третє місце вибороли Максим Островський, Олена Мигаль, Артур Новаківський, Арсен Юзьків, Данислав Любінський і Катерина Плішко.

Тернопільські фристайлисти з «Екстриму», яким разом удалося повернутися додому з вісімнадцятьма медалями, готуються під керівництвом Оксани Щербанюк, Романа Кучера, Сергія Приймака та Уляни Когут.

На фото: після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж