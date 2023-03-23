Списали податковий борг

За січень-лютий в абсолютному значенні податковий борг зменшили 104 підприємства, які допустили його на початок року, на загальну суму 28,3 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 67 суб’єктів господарювання сплатили повністю заборговану суму на 10,7 мільйона гривень.

У рахунок погашення податкового боргу з початку року до зведеного бюджету надійшло 13 мільйонів гривень, що на вісім мільйонів більше, ніж за торішніх два місяці. Із них державний бюджет отримав 6,8 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, у січні-лютому фахівці податкової служби області подали до суду 85 позовів щодо стягнення чотирьох мільйонів гривень податкового боргу. Зокрема, три позови щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 0,1 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано чотири позови на суму 3,1 мільйона гривень. Також до суду направлено 78 позовів щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 0,8 мільйона гривень.

За січень-лютий надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 134,6 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 109,8 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів – 24,8 тисячі гривень.

Податківці також Нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області