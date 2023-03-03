Синергія міжнародного партнерства пульсує у Чорткові

23 лютого Чортків став по-справжньому міжнародним центром співпраці і дружби громад — тут зустрілися очільники міст Канн (Франція) і Каушан (Молдова) — Давид Ліснар та Анатолій Донту, — а також голова селища Коропця Микола Тимків. Шановних гостей зустрічали мер Чорткова Володимир Шматько і дружна команда Чортківської міської ради.

Зокрема, начальник відділу інформаційної політики Тарас Заяць відзначив: «Наш міський голова завжди був орієнтований на міжнародну співпрацю, але раніше ми мали набагато меншу кількість зовнішніх партнерів. І тільки з початком повномасштабної війни, як би це не звучало, нарешті знайшовся час на щось більше — треба було залучати сюди допомогу для вимушених переселенців, а їх налічувалося вже понад три тисячі. Потрібні були якісь ресурси, довелося шукати нові канали для поповнення гуманітарної допомоги. Потрібна була також допомога для Збройних сил України — вже понад 700 людей з нашої громади воюють на фронті. І зараз ще мобілізували багатьох — зрозуміло, що їм потрібне спорядження, теплий одяг, взуття, автівки. Силами звичайних українців, які залишились на Батьківщині й продовжують працювати, сплачувати податки, донатити, забезпечити всі ці запити просто нереально».

Тож, за словами пана Тараса, в міській раді написали багато листів до різних фондів, організацій та асоціацій. Таким чином шукали контакти зі схожими за кількістю населення і площею європейськими містами. На диво, відгуків надійшло дуже багато. Наприклад, одним із надійних партнерів Чорткова сьогодні є місто Безьє у Франції — його голова Роберт Менар, журналіст у минулому, бував у нашій країні ще під час Помаранчевої революції, тому тема боротьби України із зовнішніми ворогами йому добре знайома. На сьогодні Безьє уже надіслало Чорткову величезні обсяги гуманітарної допомоги, і плануються нові поставки.

Ще одним другом і партнером Чорткова є місто Талсі (Латвія). Як розповів Тарас Заяць, «латвійці самі телефонують і запитують: може, вам щось іще потрібно, може, щось треба переселенцям?» Зрозуміло, що вся ця допомога є дуже цінною і необхідною. Новою сторінкою стало підписання договору про партнерство з містом Каушанами, що в Молдові. Це знакова подія, адже в них є власна «ракова пухлина» — Придністров’я, і напруга там не спадає, зокрема, і через постійні російські інспірації. Цінною є співпраця з містом Гросуплє (Словенія) — це не лише якась матеріальна допомога, а й обмін досвідом. Нещодавно підписали договір зі швецьким містом Карлскруна. Пан Тарас напівжартома відзначив: «Мер каже, що наша мета — побити рекорд за кількістю міст-партнерів», — і додав: «Безумовно, це дуже добре, адже ні ми, ні вони від цього нічого не втрачаємо, а навпаки, взаємно збагачуємося новими знаннями, досвідом, взаємопідтримкою. Наші партнери, коли приїжджають у Чортків, відкривають для себе Україну в цілому, спілкуються з людьми, і це дуже цінно й цікаво. А найцінніше, що вони їдуть у час війни. Наприклад, здивувала делегація з Молдови — знаючи, що в нас річниця початку повномасштабної війни, вони приїхали, попри напружені очікування нової ескалації з боку росії. По суті, наші молдавські гості й інші наші партнери — це такі «маленькі байдени», які, за прикладом американського президента, приїжджають у найгостріший момент і підтримують нас, демонструючи відсутність страху і велику довіру до нас, до українського війська, яке стоїть на сторожі нашої безпеки».

«Мрію, щоб в України залишився єдиний кордон — з росією»

23 лютого стало особливим днем для Чорткова. Володимир Шматько приймав одразу три делегації — дві міжнародні і одну українську.

Пан Володимир розповів: «Сьогодні ми уклали партнерську угоду з містом Каушанами, що в Молдові. Це дуже цінно, зокрема, в контексті євроінтеграції. Адже міжнародні партнери розглядають нас у рамках одного політичного кейсу. В Європі питають, які в нас комунікації з Молдовою. Вони оголошують конкурси на грантові кошти, спрямовані на проєкти розвитку громадянського суспільства в Україні й Молдові. Тобто позиція Європи полягає в тому, щоб допомогти нам інтегруватися, максимально позбувшись російського впливу, щоб ми нарешті зрозуміли, що таке відкритий світ, що таке демократія, що таке свобода слова, свобода релігії. Врешті, аби зрозуміли, що справжня свобода — та, яка називається прозорістю».

Володимир Шматько познайомився з Анатолієм Донту, міським головою Каушанів, на кліматичній конференції у Тбілісі, в грудні минулого року. 23 лютого чортківська делегація мала відвідати Каушани, але склалося інакше. Міський голова Канн, Давид Ліснар підтвердив приїзд у Чортків з гуманітарною допомогою, Анатолій Донту виявив бажання познайомитись із французьким колегою і теж налагодити партнерство з Францією. Давид Ліснар, окрім того, є головою асоціації громад Франції.

У березні ми з Давидом познайомились у Тернополі, він порекомендував нам місто Безьє, і з того часу воно є нашим надійним партнером, — відзначив чортківський мер.

Пан Володимир звернув увагу на те, наскільки енергетично насиченою стала зустріч мерів різних міст із різних країн саме в Чорткові, що став майданчиком для цієї комунікації.

— Україна — Франція — Молдова. Це така велика синергія, це свідчить про те, що ми в місцевому самоврядуванні повинні рухатись горизонтально, розвивати горизонтальні спільноти. Формальна євроінтеграція, політичні рішення — це одне. А ментальна, економічна, освітня, культурна трансформація нашої країни, нашого суспільства — зовсім інше. Тільки через горизонтальне спілкування ми подолаємо стереотип, що перебуваємо десь «на задвірках» Європи. І тільки через таке спілкування ми можемо зруйнувати оці кордони, не лише фізичні, а й ментальні. Мрію, щоб в України залишився єдиний кордон — з Росією. Щодо Білорусі, то вона спершу має позбутись гніту внутрішнього тирана, як і зовнішнього російського впливу, — окреслив Володимир Шматько свою позицію.

Спільний розвиток та інтеграція

Своєю чергою, гість із Молдови, Анатолій Донту наголосив: «Із Чортковом маємо спільні плани. Маємо піднімати рівень життя населення і показувати, що наші міста — найкращі в Європі. Прагнемо, щоб люди приїжджали до нас не лише як туристи, а й хотіли тут оселитись, працювати, просувати економіку. Ми повинні підтримувати одне одного. Адже людські взаємини, взаємоповага, зближення людей є найвищими цінностями. Прагнемо, аби люди зрозуміли, що в нас спільна мета — розвивати наші міста, наближатися до Європи. Зробити так, щоб з Європи люди їхали до нас, щоб наші міста були справді привабливими, успішними, для гостей і для місцевого населення».

Володимир Шматько уточнив, що вони із мером Каушан познайомились не випадково, адже це місто стало одним з центрів надання гуманітарної допомоги українським біженцям у Молдові. Через Каушани проїхало більше 200 тис. людей з України, там вони отримували допомогу, тимчасовий прихисток. Українців заселяли в садочки, у школи, допомагали з одягом, предметами вжитку, медикаментами. На цьому ґрунті й зародилися дружні стосунки поміж українським та молдовським мерами. Пан Володимир розповів: «Коли я повертався із конференції в Тбілісі, то не встиг іще доїхати до Варшави, як зателефонував Анатолій: «А що там, ти вже в Чорткові? Коли зустрічаємось?» Ми сьогодні мали бути в них. Але у зв’язку із напруженою ситуацією я не погодився виїхати, а Анатолій не побоявся приїхати в ці дні. Ми підписали партнерську угоду. Міжнародні відділи в наших муніципалітетах подаватимуть спільні заявки на міжнародні гранти, щоб отримати кошти на реконструкцію і розвиток. Ми прагнемо зупинити еміграцію, поліпшити нашу демографію, розвиватись більш якісно та ефективно».

«Привіт, друже! Як у тебе справи?»

Коли до Чорткова прибув Давид Ліснар, зустріч була теплою та емоційною. Французьким гостям представили делегацію з Молдови, а також делегацію із сусідньої громади — Коропця. Зроблено перші кроки для налагодження подальшого партнерства, пошуку нових можливостей співпраці.

Володимир Шматько відзначив: «Ми щасливі бачити французьких друзів у нашому місті. Минулого року саме в цей час ми з Давидом зустрічалися в Тернополі. Це, мабуть, перший міський голова Європи, який на самому початку війни приїхав до України, відвідав Львів, Тернопіль, Чортків, Івано-Франківськ. Ця сміливість нас дуже надихнула». За словами пана Шматька, на той час Чортків отримав від Канн більше 150 тонн гуманітарного вантажу: продукти, бронежилети, військову допомогу. Окрім того, місто Безьє, знайомство з мером якого відбулося завдяки пану Ліснару, підтримало цю ініціативу, і впродовж року до Чорткова було доставлено близько 300 тонн вантажів. Але це був лише початок.

Пан Володимир поділився наступним: «Пройшов рік. Три тижні тому Давид мені пише у WhatsApp: «Привіт, друже! Як у тебе справи, як Україна?» Я здивувався, виникло дуже багато емоцій, відписую: «Все добре, дякую, боремось разом з вами». А він пише: «Чому ви не звертаєтесь до нас? Я їду до вас, напишіть список потреб». І сьогодні він тут, привіз допомогу від Канн, від людей з Франції: генератор, військову амуніцію. Але найцінніше, що він з делегацією сьогодні тут, у нашому місті».

Відтак Володимир Шматько від імені громади Чорткова подякував Давиду Ліснару за те, що він розділяє боротьбу з українцями, за допомогу нашій країні, за його небайдужість і людяність. У Чортківській міській раді меру Канн вручили найвищу нагороду громади — орден «За заслуги перед громадою». Давид Ліcнар отримав маленький знак вдячності і уваги від українців, які знають, що таке — відчути допомогу друзів.

Варто відзначити, що пан Ліcнар був неабияк здивований врочистим прийомом чортків’ян, адже, за його словами, «привіз допомогу, не знаючи, що буде сюрприз». Мер Канн наголосив: «Це велика честь для мене — бачити вашу сміливість, сміливість вашої армії, ваших солдатів, які сьогодні б’ються на фронті. путін нещодавно заявив, що Франція не має більше сили, не має духовності. Але я люблю свою Батьківщину, люблю Францію, і хочу показати, що ми також боремось із вами, підтримуємо українців. Це необхідно сьогодні, але це має бути тривала допомога. Україна повинна виграти, не може не виграти. Кажуть, те, що не вбиває, робить нас сильними. А Україна вийде з цієї війни ще сильнішою, це завдання українців — зробити її ще сильнішою».

Житло для вимушених переселенців

На завершення дня гостям громади презентували новий проєкт: під оселі для нових мешканців Чорткова переплановують і ремонтують гуртожиток Чортківської гімназії №3 ім. Р. Ільяшенка. Це буде житло для людей, які втратили власні оселі на окупованих територіях сходу і півдня України. 1 млн 960 тис євро у рамках грантової програми виділили на будівництво європейські партнери, зокрема скандинавський фонд «НЕФКО».

Реконструйований будинок стане чимось набагато більшим за тимчасовий притулок для вимушених переселенців. Це буде справжній дім, з усією необхідною інфраструктурою і надійним укриттям. Окрім того, Володимир Шматько наголосив, що його мешканцям не просто нададуть житло, а й забезпечать роботою. Зокрема, це може бути різноманітна зайнятість у сфері послуг — ремонт одягу, взуття, перукарські послуги тощо. Працевлаштування переселенців відбуватиметься на основі попереднього аналізу, адже важливо врахувати, що це за люди, які в них професії. Біля будинку буде встановлено сучасні теплиці для вирощування квітів, овочів. За допомогою гранту створюються всі необхідні умови для комфортного життя, роботи й відпочинку. Відбувається реконструкція їдальні, створення громадського простору для спілкування. Триває ремонт котельні, опалення, повна термомодернізація споруди. Значну увагу приділяють благоустрою території: тут будуть велосипедні доріжки, дитячі майданчики, літній кінотеатр.

Давид Ліснар відреагував на побачене: «Ми надаємо українським біженцям житло, щоб вони мали притулок, щоб могли записати дітей у школу. А ви пішли ще далі — ви надаєте їм роботу. Це викликає захоплення. Міські голови — це завжди про конкретику, про рішення і дії».

Підсумовуючи, Володимир Шматько зазначив: «Сьогодні день був продуктивним, але ця робота — ніщо порівняно з тим, що роблять тепер наші хлопці й дівчата на фронті. Поміж тим, усі ми повинні робити свій внесок у Перемогу, кожен по змозі сил і можливостей. Я пишаюся Чортковом і чортків’янами, пишаюся всіма тими, хто зробив можливою цю зустріч. Для мене особисто — це ще більша мотивація, додаткова енергія. Упевнений — далі буде Перемога, а після Перемоги — руйнування кордонів, фізичних і ментальних, поміж Україною та Європою. Ми неодмінно переможемо, бо ми не самі в нашій боротьбі, і сьогодні отримали ще одне цьому підтвердження».

Уляна ГАЛИЧ.

На фото Тараса ЗАЙЦЯ: мери Каушан, Канн і Чорткова — Анатолій ДОНТУ, Давид ЛІСНАР і Володимир ШМАТЬКО започатковують плідну співпрацю; міжнародна делегація в Чорткові; Володимир ШМАТЬКО і Анатолій ДОНТУ підписують договір про співпрацю Чорткова і Каушан; Володимир ШМАТЬКО дякує французькому колезі за доставлену гуманітарну допомогу; партнери обговорюють реалізацію проєкту реконструкції.