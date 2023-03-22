В єдності — наша сила

Любомир Степанович Білик — директор Чортківського медичного фахового коледжу, активний громадянин і патріот. Як керівник сучасного навчального закладу, дбає не тільки про розвиток матеріально-технічної бази очолюваного ним коледжу, підвищення кількісних і якісних показників освітнього процесу, а й про виховання майбутнього покоління українських медиків, формування гідних людей, достойних громадян України.

Наскільки це мудро і правильно, коли люди об’єднуються

Любомир Степанович розповідає: «Я виріс в українській, патріотичній родині. В нас часто лунали рядки ось цієї пісні: «Де згода в родині, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Їм Бог допомагає, добро їм посилає, і з ними Він живе». Ці слова варто завжди ставити на чільне місце, адже всі проблеми держави починаються, коли є внутрішні незгоди. Так само і в сім’ї, де лише двоє людей — він і вона, — коли є незгода, виникають труднощі і конфлікти».

Пан Білик наголошує, що не варто чекати, поки нас об’єднає якесь лихо. Українці повинні об’єднуватися навколо ідеї вільної, сильної України. Наше суспільство мають об’єднувати спільна віра, церква, духовність. Особливо важливою є ця єдність у час війни, котра спіткала нашу країну.

При цьому не варто забувати, що в кожного з нас — свій фронт. Хтось має військовий фронт, хтось — волонтерський, а хтось — медичний, коли годинами стоїть над операційним столом і щодень рятує людські життя, здоров’я. Хтось має навчати інших, бо освічені люди — щасливі в майбутньому, саме вони мають розбудовувати державу. Чи не найбільша загроза для будь-якого суспільства — це порожні мізки людей.

З цим необхідно боротися на кожному рівні, — каже Любомир Степанович, — зокрема, в цьому полягає і моя особисто праця як керівника навчального закладу. При цьому йде мова не про те, щоб зомбувати людей якоюсь фальсифікованою інформацією, пропагандою, як це роблять у росії. Важливо розповідати людям правду.

— Я хочу, щоб наші діти знали свою історію, своє коріння — не тільки до бабці чи прабабці, в кращому випадку, а глибше й глибше… Щоб знали історію, пишалися нею і були здатні відстоювати свою спадщину, — говорить Любомир Білик. — Хочу, щоб наші діти зростали розумними, професійно грамотними людьми. Бо війна закінчиться — ми просто приречені на Перемогу. А після війни, після перемоги, як після важкої хвороби, настає процес одужання та зцілення, так і нас чекає оновлення, відбудова країни. А щоб так сталося, кожен має зробити свій внесок, має діяти. На тому фронті, де може принести найбільше користі.

«Знай, друже, правду»

Любомир Білик переконаний, що запорука нашого успіху — взаємопідтримка і наполеглива праця. При цьому дуже важливо знати одне про одного, цінувати чужу працю, внесок у спільну справу.

Треба змінити парадигму суспільного мислення, — стверджує Любомир Степанович, — не критикувати когось, а робити принаймні часточку того, що й інший, або й більше за нього. Такою має бути філософія кожного українця — незалежно від того, хто він за фахом — чи вчитель, чи лікар, чи будівельник. Тільки так ми збудуємо нашу дорогу в майбутнє.

Любомир Степанович — ентузіаст власної справи, він щиро вболіває за рідний коледж, його розвиток. Директор навчального закладу розповідає: «Тепер у нас тривають державні іспити на відділенні «Фармація» заочної форми. У нас навчаються люди з багатьох куточків країни. У переліку навчальних закладів, які закінчили або в яких паралельно навчаються наші студенти: Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільський національний медичний університет, Західноукраїнський національний університет, Вінницький аграрний університет, Івано-Франківський медичний університет, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Чернівецький торгово-економічний інститут, Подільський державний аграрно-технічний університет, Університет короля Данила в Івано-Франківську, Івано-Франківський медичний коледж, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка тощо. Звісно, це свідчить про те, що в Чорткові пропонують насправді високий рівень фахової підготовки, сучасні освітні методики, інноваційні підходи.

Молитва надає силу

Любомир Степанович пишається своєю працею, колективом, професійним та освітнім рівнем навчального закладу. Він каже: «Якщо до нас йдуть люди з різних куточків, після завершення різних навчальних закладів, значить, ми гідні цієї довіри».

Чортківський медичний фаховий коледж — осередок формування української патріотичної молоді, її інтелектуальної, фізичної, культурної підготовки. Окрім забезпечення якісного навчального процесу, тут дбають про духовний розвиток спільноти: щодня о 10.00 ранку в коледжі по внутрішньому радіо лунає спільна молитва за Україну. Всі студенти й працівники беруть участь у цій молитві.

Пан Білик підкреслює важливість такого молитовного єднання: «Коли воно є, коли ця енергія об’єднується в спільному намірі, сила Божа повертається до тих, за кого молимося. А ті, хто молиться, отримують додаткову наснагу для подальшої праці, боротьби». Це теж кроки у правильному напрямку.

— Ми прагнемо в Європу і боремося за це. Але Європу, насамперед, потрібно побудувати в розумі й у серці, — наголошує Любомир Степанович. — Вірю, що ми зможемо це зробити. Тим паче, що іншого шляху в нас немає. Наш шлях — до Перемоги й розвитку нашої держави, її відновлення і процвітання.

Уляна ГАЛИЧ.

На фото Василя БУРМИ: директор Чортківського медичного фахового коледжу Любомир БІЛИК — багаторічний лідер студентсько-викладацької спільноти.