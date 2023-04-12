Суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, у першому кварталі цього року сплатили до місцевих бюджетів 234,2 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень-березень цього року вони сплатили понад 195 мільйонів гривень єдиного податку.

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи перерахували для територіальних громад краю 39,2 мільйона гривень цього платежу.

Податківці нагадали, що єдиний податок — одне з важливих джерел наповнення місцевих скарбниць. До них він зараховується у повному обсязі.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області