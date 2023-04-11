Сплата податку на прибуток підприємств від платників Тернопільщини

Із початку цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 324,9 мільйона гривень податку на прибуток підприємств, що на 166,8 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 291,6 мільйона, а до бюджетів територіальних громад — 33,3 мільйона гривень.

У першому кварталі 2023 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 6,1 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 3,4 мільйона гривень.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області