Устигніть відзвітуватися

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія на тему «Декларування доходів громадян: встигніть відзвітувати». На запитання платників податків відповів начальник відділу розгляду звернень платників податків та адміністрування податків з громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність управління оподаткування фізичних осіб Василь Карпа.

Під час неї ті, хто зателефонував, зокрема, цікавилися порядком декларування таких доходів, як отриманих у спадщину, від продажу автомобілів, надання в оренду нерухомості, прощеного боргу. Також розпитували, як отримати податкову знижку у зв’язку з понесеними витратами на навчання.

Спілкуючись посадовець звернув увагу на граничних термінах подання декларації та сплати податків громадянами. При цьому зазначив, при виникненні обов’язку декларування, подати звітність необхідно до першого травня 2023 року, а сплатити ПДФО та військовий збір — до першого серпня поточного року. Разом із тим, подати декларацію для отримання податкової знижки можна до 31 грудня 2023 року.

Надаючи відповіді на запитання громадян, посадовець акцентував увагу на тому, що обов’язково мають задекларувати свої доходи за 2022 рік громадяни, які одержували іноземні доходи.

Телефонні співрозмовники також розпитували про внесені зміни до порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148.

Посадовець поінформував, що до 1 липня 2023 року для платників запроваджено перехідний період, який надає можливість при сплаті податків, зборів, платежів, єдиного внеску використовувати старий формат заповнення реквізиту «Призначення платежу», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666. Згаданий наказ втрачає чинність 1 червня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області