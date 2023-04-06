Військовий збір від платників податків Тернопільщини

Упродовж січня-березня 2023 року платники податків Тернопільської області перерахували до державного бюджету на підвищення обороноздатності країни 111 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 22,6 мільйона гривень або ж на 25,6 відсотка.

Лише у березні цього року наші краяни сплатили понад 40 мільйонів гривень «патріотичного» платежу.

Податківці нагадали, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області