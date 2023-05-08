Упродовж чотирьох місяців цього року до бюджету надійшло 150,5 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили торішній показник січня-квітня на 27,7 мільйона гривень.

Лише у квітні наші краяни сплатили 39,5 мільйона гривень «патріотичного» збору, що перевищило торішні надходження квітня на 5,1 мільйона.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області